Inzaghi, il turnover ora è obbligatorio: “In tre reclamano spazio”

L’Inter aspetta l’esordio ufficiale contro il Genoa, ma la sua stagione è già iniziata e per Simone Inzaghi è già tempo di riflessioni. I nerazzurri sono attesi da un calendario serratissimo, con l’obiettivo di replicare e migliorare quanto fatto vedere nella scorsa, storica annata. E per farlo il tecnico dovrà valutare alcune modifiche necessarie.

La più importante riguarderà sicuramente la gestione del turnover. Con una rosa profonda e con alternative in ogni ruolo, scrive La Gazzetta dello Sport, trovare maggiori rotazioni rispetto al passato diventerà praticamente obbligatorio. Sia per gestire al meglio le forze, ma anche per mantenere un clima sano all’interno dello spogliatoio.

In particolare, sempre secondo la Rosea, saranno in 3 a reclamare maggiore spazio rispetto alla scorsa stagione: Yann Bisseck, Kristjan Asllani e Davide Frattesi, chiamati a un’importante maturazione tecnica e tattica dopo i buoni segnali mostrati.