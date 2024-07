Agente Bastoni: “Real e City hanno bussato, ma l’Inter non vende”

Presente in studio durante la trasmissione di calciomercato di Sky Sport, l’agente Tullio Tinti, ha parlato di diversi argomenti, tra i quali il futuro di uno dei suoi principali assisti, Alessandro Bastoni, e il rinnovo di Simone Inzaghi all’Inter.

Queste le sue parole:

BASTONI – “Bastoni è un giocatore che ho visto crescere, è un giocatore formidabile, che ha la qualità del centrocampista e la fisicità del difensore, ed è anche veloce e ha carattere. È un top. In questi anni molti club esteri hanno bussato alla porta, ma l’Inter vuole vincere e non si disfa dei campioni. I club più interessati? Negli anni passati il Manchester City, in quest’ultimo periodo c’era stato un interessamento del Real Madrid, che però non spende per i difensori quello che spende per gli attaccanti. L’aveva fatto per Samuel? Altri tempi”.

RINNOVO INZAGHI – “Credo che se lo sia meritato. L’Inter è la squadra che fa il calcio migliore e quando una una partita ti diverti. La gente che va allo stadio è giusto che si diverta. Ha fatto fare un bel salto all’Inter. Sono contento. L’Inter è diventata veramente forte”.