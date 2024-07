Romano NEGA l’affare dell’Inter: “Nessuna trattativa finora”

Il fronte delle cessioni in casa Inter si è fatto più incandescente nelle ultime ore. L’affare con il Marsiglia per Valentin Carboni è in via di definizione e l’operazione potrebbe aiutare i nerazzurri anche per quanto riguarda le trattative in entrata. La dirigenza, in particolare, è concentrata sull’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Tuttavia, nonostante le notizie di un vivo interesse per Jakub Kiwior, con diverse fonti che hanno sottolineato il benestare del giocatore al ritorno in Italia, la trattativa non sembrerebbe essere a buon punto. Anzi, potrebbe non esserci proprio.

Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea come, al contrario delle notizie emerse negli uiltimi giorni, Inter e Arsenal non avrebbero avuto alcun contatto per Kiwior, come non ci sarebbe stato nessun colloquio tra il club nerazzurro e il giocatore. Di fatto, al momento, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso per il polacco.