Carboni vicino all’addio: quanto INCASSA l’Inter

Sono ore calde per il futuro di Valentin Carboni, che potrebbe presto lasciare l’Inter, dopo le diverse conferme arrivate da più fonti di un’offerta dell’Olympique Marsiglia in grado di soddisfare le richieste della dirigenza nerazzurra. L’accordo non è ancora definitivo, ma la definizione dell’affare sembra essere sempre più probabile.

L’operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma con l’Inter che potrebbe comunque mantenere il controllo del cartellino pagando una cifra leggermente superiore per il controriscatto. Una trattativa articolata, per un valore totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro.

Come specifica l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il prestit oneroso dovrebbe avere un costo di 4-5 milioni di euro, con il riscatto che porterebbe il peso complessivo dell’affare a 40 milioni di euro. Una notizia che fa il coincide con quanto riportato da Fabrizio Romano, che parla di un riscatto da 36 milioni di euro. Quest’ultimo sottolinea come ci siano ancora colloqui in corso per definire l’affare.