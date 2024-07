Svolta Valentin Carboni: “ACCORDO a un passo”

Novità sul futuro di Valentin Carboni. L’argentino è attualmente in vacanza dopo la Coppa America vinta con la sua Argentina ma – se tutto andasse secondo i piani – dovrebbe fare ritorno ad Appiano Gentile per cominciare il ritiro con l’Inter intorno al 7-8 agosto.

Il futuro del 19enne non è però scontato, sebbene Simone Inzaghi abbia affermato di puntare su di lui per la nuova stagione in vista della prima conferenza stampa ad Appiano Gentile. L’Inter rimarrebbe disponibile alla cessione a titolo definitivo, ma soltanto per un’offerta da 35-40 milioni: una cifra che nessuno finora ha raggiunto. Per questo, nelle ultime ore, la soluzione prescelta sembra essere quella di un nuovo prestito.

Valentin Carboni al Marsiglia: accordo a un passo

Secondo quanto riporta Footmercato, l’accordo fra Inter e Marsiglia per l’addio di Valentin Carboni sarebbe vicinissimo. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.

Alfredo Pedullà comunica le cifre dell’affare, che verrebbe formulato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 40 milioni e possibilità di controllo del cartellino per l’Inter, che potrebbe riacquistarlo versando una piccola somma per la valorizzazione. Si aspetta il ritorno del giocatore dall’Argentina per il via libera definitivo, ma le condizioni per chiudere ci sono tutte.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’offerta sarebbe di un prestito con diritto di riscatto da 36 milioni. L’Inter si garantirebbe una clausola di riacquisto da qualche milione in più, in modo da mantenere il controllo sull’argentino.

L’inserimento del Monza su Valentin Carboni

Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatto avanti anche un club della Serie A per avere Carboni sempre in prestito: si tratta del Monza, squadra nella quale l’argentino ha già giocato nella scorsa stagione, la prima tra i professionisti. Adriano Galliani, infatti, ha fatto la sua proposta all’Inter dopo la definizione dell’addio di Mattia Colpani, che andrà alla Fiorentina. I brianzoli al momento seguono due piste parallele: una porta allo stesso Carboni, l’altra a Daniel Maldini.

La sensazione, però, è che il calciatore abbia già preso la sua decisione e spinge forte verso la Francia, dove sarebbe allenato da Roberto De Zerbi. A Monza, inoltre, è cambiato l’allenatore: non più Raffaele Palladino (con il quale si era trovato benissimo), ma Alessandro Nesta.