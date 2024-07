Tessmann dimentica l’Inter: ecco la probabile destinazione

Tanner Tessmann è stato per settimane promesso sposo dell’Inter, dopo l’accordo raggiunto fra i nerazzurri e il Venezia. Il piano pensato dalla dirigenza di Viale della Liberazione per lui prevedeva un’immediata cessione in prestito, ma il matrimonio è naufragato in seguito alle esose richieste del suo entourage.

Per il centrocampista americano classe 2001, tuttavia, potrebbero rimanere spalancate le porte della Serie A. Su di lui c’è infatti il concreto interesse della Fiorentina e al momento sono in corso contatti per chiudere. I viola vorrebbero rinforzare la propria mediana sia con Tessmann che con Westonn McKennie della Juventus.