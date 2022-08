Atalanta-Inter, chiusura imminente per Pinamonti? Pronto l’affondo

Possibile fumata bianca in arrivo per Pinamonti , la vera telenovela dell'estate del mercato in uscita dell'Inter. Il ragazzo, contesto da Monza, Sassuolo, Atalanta, Salernitana e, pare, Notthingam Forest , sembra vicino a trovare una sistemazione.

A frenare le trattative, oltre alla volontà del ragazzo di giocare in una squadra almeno di media fascia, era stata la clausola di recompra fortemente voluta dall'Inter, che finiva inevitabilmente per fa calare il prezzo. Secondo Sportmediaset però, saremmo vicini ad una svolta. L'Atalanta infatti, spaventata dall'inserimento del Sassuolo, sarebbe pronta a dare l'accelerata decisiva per regalare Pinamonti a Gasperini. Nelle prossime ora la Dea potrebbe piazzare l'affondo decisivo per la punta, evitando così pericolose aste al rialzo con i neroverdi.