Inter, i pro ed i contro di tutti gli esterni sinistri accostati ai nerazzurri

Secondo alcuni, negli ultimi giorni, sta emergendo una nuova priorità per il mercato in entrata dell'Inter. Non più un centrale di difesa che sappia fare il vice De Vrij, bensì un esterno sinistro di qualità da alternare a Gosens, che finora non convince. Uno di ruolo, non un adattato come Darmian o Dimarco. I nomi accostati ai nerazzurri sono diversi, sia per fasce di prezzo che qualità. Vediamo i pro ed i contro di ognuno di loro.