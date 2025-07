Muro Atalanta per Lookman: l’Inter ha TRE alternative

Si è infiammata negli ultimi giorni la pista Ademola Lookman per l’Inter. Il giocatore sembra pronto al trasferimento e nelle scorse ore sarebbe arrivata anche la prima proposta all’Atalanta: prestito con obbligo di riscatto, dal valore totale di circa 40 milioni di euro.

Tuttavia, il club bergamasco non ha aperto alla cessione a queste condizioni, alzando la richiesta fino a 50 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, non sembra intenzionata a voler rilanciare, almeno per il momento, ma non vuole mollare la pista. Pertanto, come riportato da Sky Sport, si prospetta una trattativa complessa, nella quale non sarà semplice convincere l’Atalanta.

Ecco perché, come racconta l’emittente televisivo, l’Inter starebbe lasciando aperte le porte per tre possibili alternative. Si tratta di Nico Gonzalez della Juventus, Christopher Nkunku del Chelsea e Jadon Sanch del Manchester United.