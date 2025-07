La Premier su Thuram: “Cessione non è da escludere”

Sono giorni di intense trattative in casa Inter per quanto riguarda il reparto avanzato. Il nome forte dalle parti di Viale della Liberazione, infatti, è quello di Ademola Lookman, centravanti in rotta con l’Atalanta. Davanti ad una prima offerta da 40 milioni di euro, il club bergamasco ha risposto chiedendo almeno una decina di milioni in più per avviare una trattativa.

A prescindere dagli sviluppi con Lookman, è ormai chiara l’intenzione da parte dell‘Inter di investire tale somma per aggiungere un altro attaccante di spicco in rosa dopo aver trattenuto Pio Esposito ed aver acquistato Bonny. In uscita, invece, non dovrebbe partire nessuno con tutti i big attesi regolarmente da Chivu per il raduno fissato il prossimo 26 luglio.

Stando a quanto riportato da la Repubblica, invece, una cessione non sarebbe affatto esclusa e potrebbe riguardare Marcus Thuram. Questa la versione del quotidiano sull’assalto dell’Inter per Lookman: “Ma c’è chi, dietro la mossa nerazzurra, intravede una possibile cessione di lusso: Thuram piace in Premier e una sua partenza, visti gli sviluppi di mercato, non è da escludere”.