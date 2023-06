L’Inter guarda in casa Real Madrid per il proprio mercato in entrata. I nerazzurri, in particolare, hanno messo un occhio sui giocatori in scadenza di contratto, prima Nacho Fernandez e ora Dani Ceballos, che sta trattando il rinnovo.

Lo riferisce The Athletic, secondo il quale il Real Madrid avrebbe offerto un contratto triennale a 5 milioni di euro a stagione al giocatore. Una cifra importante, che il giocatore sarebbe disposto ad accettare, ma che al momento attuale è controbilanciata da diversi dubbi sull’eventuale minutaggio.

In ogni caso, la permanenza nella capitale spagnola sembra probabile, ma l’Inter in ogni caso rimane alla finestra per capire gli sviluppi della trattativa.

L’opinione di Passione Inter

Strana carriera quella di Dani Ceballos: capace di incantare con l’Under 21 spagnola, non è mai stato davvero in grado di riconfermarsi ad alti livelli. Eppure, a quasi 27 anni, gode ancora di parecchio credito. Merito, probabilmente, delle sue qualità tecniche sopraffine, che, in effetti, lo renderebbero una mezz’ala perfetta nel gioco di Inzaghi.