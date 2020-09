Sky – L’Atletico Madrid non si schioda: Thomas via solo con la clausola da 50 milioni

Thomas Partey, ghanese classe ’93 dell’Atletico Madrid, continua ad essere un nome valido per il mercato in entrata dell’Inter, ma la trattativa è più complicata del previsto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, infatti, la squadra allenata da Diego Simeone non ha intenzione di abbassare le proprie richieste per il suo numero 5.

I Colchoneros, infatti, avrebbero rispedito al mittente una proposta dell’Arsenal, anch’esso interessato al giocatore, chiedendo il versamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. L’Inter, al momento, starebbe lavorando ad uno scambio che possa includere due esuberi nella rosa a disposizione di Antonio Conte: si tratta di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

