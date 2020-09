Ex Inter – Schelotto, dove vai? Offerte da Russia, Turchia e… Italia

In nerazzurro per un paio di stagioni, Ezequiel Schelotto ha sempre dato il massimo per la maglia nerazzurra. Ora, con le candeline che sono 31, l’argentino sta cercando una sistemazione dopo l’ultima esperienza in Premier League al Brighton; le contendenti provengono da tre Paesi differenti, compresa l’Italia.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex Catania ed Atalanta sarebbe entrato nel mirino di due compagini turche, il Besiktas ed il Karagümrük, e di una russa, lo Spartak Mosca di Domenico Tedesco. Inoltre, anche due italiane avrebbero fatto un sondaggio per l’esterno destro: si tratta del Genoa, allenato da Rolando Maran, il quale lo ritroverebbe dopo l’esperienza in maglia clivense, a Verona.

