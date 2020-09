Mercato – Vidal, prossime ore decisive per l’arrivo a Milano

Arturo Vidal è il colpo di mercato dell’Inter, dopo Hakimi e Kolarov. Il cileno è riuscito a liberarsi dal Barcellona e i nerazzurri non dovranno versare alcun indennizzo nelle casse del club catalano. Come riporta Sky Sport, le prossime ore saranno decisive per lo sbarco a Milano. Le ultime notizie arrivate sia dall’Italia che dalla Spagna, fanno ben sperare per la chiusura della trattativa.

Sono stati fatti passi in avanti per la risoluzione del contratto del cileno. Adesso, resta da capire quando ci sarà l’arrivo a Milano, ma si vocifera tra oggi e domani. Intanto, l’Inter resta attiva sul mercato anche in uscita con Dalbert nella lista dei partenti. Qualora dovesse lasciare, Marotta e Ausilio lavorano per Marcos Alonso dal Chelsea, altro profilo gradito da Conte.

