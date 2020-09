Inter-Kanté, parla l’ex compagno Schwarzer: “Spero rimanga al Chelsea”

Mark Schwarzer, ex compagno di squadra di Kanté nell’annata del trionfo in Premier League, ha parlato della probabile partenza del francese dal Chelsea, squadra in cui ha militato anche l’estremo difensore australiano.

Ecco, dunque, le parole di Schwarzer ai microfoni di Goal.com: “Sono un grande fan di Kanté e penso che sia un giocatore fenomenale. È stato un vero piacere giocare con lui a Leicester. Penso che il suo calo nel rendimento sia dovuto semplicemente agli infortuni che gli sono occorsi durante l’anno: è un giocatore dinamico, che fa un ottimo lavoro in tutto il campo“.

Poi, aggiunge: “Spero che in questa stagione, dopo la pausa dovuta alla pandemia, il suo corpo possa essere pronto al 100% per affrontare le gare con il Chelsea: se così fosse, sarebbe un vero e proprio colpo in più. Spero che se ne rendano conto e che rimanga“.

