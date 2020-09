Vidal-Conte, un’alleanza che dura da anni: il tecnico sa come prenderlo

Un sodalizio che va avanti da anni quello tra Arturo Vidal e Antonio Conte, nato alla Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, l’isola felice del cileno è proprio il tecnico leccese. Sono passati 6 anni dall’ultima volta insieme alla Juventus, ma una cosa è certa: Antonio Conte è l’allenatore giusto per Arturo Vidal. Conte è convinto che con lui Vidal ritornerà ad essere il centrocampista che ha lasciato nel 2014 e saprà essere protagonista, come lo è già stato.

Con Conte si è riusciti a tenere a bada anche la sua dolce vita e, infatti, le sue scorribande notturne sono uscite fuori quando poi ha cambiato squadra. Vidal torna alla corte di Conte con una nuova compagna dopo aver lasciato la moglie da cui ha avuto tre figli, ma torna felice di ritrovare il suo allenatore.

Nonostante la sua vita attiva, Conte che sa potrà gestirlo. Gli anni con Conte sono stati i migliori della sua carriera e il tecnico lo ritiene fondamentale per il suo gioco.

