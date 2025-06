Attaccante preso SUBITO: regalo a Chivu per il Mondiale

Si avvicina il Mondale per Club e l’Inter vuole ripartire subito con il piede giusto dopo la delusione cocente per la finale di Champions League persa. Per questo torneo che si svolgerà da metà giugno a metà luglio negli Stati Uniti, la società nerazzurra è già intervenuta sul mercato con gli innesti di Sucic e Luis Henrique.

Ora però è in programma l’innesto anche di un nuovo attaccante che possa far comodo all’allenatore Cristian Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a chiudere subito per Ange-Yoan Bonny del Parma in tempi rapidi in modo che possa essere convocato subito per l’inedito Mondiale a stelle e strisce.

L’Inter è comunque in testa nella corsa a Bonny secondo il quotidiano, con il sorpasso su Napoli e Juventus che è avvenuto grazie alla nomina di Chivu come nuovo allenatore nerazzurro e ai buoni rapporti che ci sono col Parma. La richiesta dei ducali è di 25 milioni di euro e l’Inter sta cercando un’intesa non impossibile.