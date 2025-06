Arabia, Inzaghi e squadra: la rivelazione pre-finale col PSG

Dalle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport spunta una rivelazione piuttosto forte in merito a ciò che è successo nello spogliatoio dell’Inter prima della finale di Champions League contro il PSG. Tutto è legato al gruppo squadra nerazzurro e al rapporto con il suo, ormai ex, allenatore Simone Inzaghi che adesso ha salutato.

Il tecnico piacentino ha infatti informato la società all’inizio di questa settimana di voler accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal e volare in Arabia Saudita. Secondo la rosea, i giocatori dell’Inter avevano capito di questa proposta al loro allenatore e della sua voglia di partire, già prima della finale contro il PSG.

Per questa ragione i nerazzurri sarebbero entrati in campo già svuotati e senza le energie giuste per affrontare una gara così importante come la finale di Champions League, perché privi della giusta unione col loro allenatore. Un indizio che si era colto già dalle parole di Inzaghi al Media-Day di pochi giorni prima ad Appiano Gentile.