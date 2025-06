Romano rivela: “SCAMBIO di mercato saltato senza Inzaghi”

Come capita sempre dopo un avvicendamento sulla panchina di un grande club, anche le strategie di mercato possono subire delle variazioni in base alle esigenze del nuovo allenatore. Anche all’Inter in questi giorni si sta vivendo una situazione mentre si sta cercando di definire un programma di mercato senza sbavature.

Dopo l’addio di Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra, la scelta della società è ricaduta su Cristian Chivu come suo sostituto e ora cambiano anche alcune opzioni di mercato. Uno scambio che l’Inter era pronta a chiudere in queste prime settimane estive era quello con il Napoli, club rivale nell’ultima corsa Scudetto.

Lo scambio in questione vedeva coinvolti Frattesi (che da tempo piace a Conte) e Raspadori, attaccante nel mirino di Ausilio e Inzaghi. Ora con Chivu invece possono cambiare gli obiettivi e nel reparto offensivo l’Inter sta invece puntando con decisione al profilo di Bonny del Parma. Lo riferisce Fabrizio Romano dal suo canale YouTube.