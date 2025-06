Mercato, l’Inter osserva a Bologna ma arriva una NETTA chiusura

Per il secondo anno di fila il Bologna si è qualificato alle competizioni europee e lo ha fatto vincendo la Coppa Italia dopo oltre 50 anni dal suo ultimo successo nel torneo, prendendosi così un posto nella prossima Europa League. Questa crescita del club rossoblù è stata possibile grazie a tanti giocatori giovani e di talento che stanno facendo molto bene.

Su questi elementi della rosa del Bologna che si sono messi in mostra in queste ultime stagioni, ci sono gli interessamenti di diverse squadre ai vertici della Serie A tipo Napoli, Juventus e soprattutto Inter. Da tempo è infatti noto come i nerazzurri siano sulle tracce di giocatori come Castro, Beukema e Lucumì mentre Ndoye piace tanto a Conte.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta però le parole di chiusura della società bolognese. L’AD Fenucci ha infatti dichiarato che l’obiettivo del club è quello di trattenere tutti i migliori giocatori della rosa per continuare a far bene sia in Serie A e in Europa: “Proveremo a convincere chi ha dubbi e trattenere tutti: Castro, Beukema, Ndoye e Lucumì”.