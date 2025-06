Hojlund nome ancora caldo: la STRATEGIA dell’Inter per il sì

Il principale obiettivo di mercato per l’Inter nel corso di queste prime settimane estive è confermato che sia quello di riuscire a rinforzare il reparto d’attacco che ha perso numerose pedine, soprattutto dalla panchina. I contratti in scadenza di Correa e Arnautovic oltre alla posizione in bilico di Taremi lasciano infatti poca scelta.

Per l’Inter diventa quindi importante riuscire a trovare dei rinforzi offensivi in tempi rapidi con ben 3 giovani talenti che saranno inseriti nella lista convocati per il Mondiale per Club per sopperire nell’immediato a questa mancanza. Uno dei principali obiettivi degli uomini mercato nerazzurri è ben chiaro.

Si tratta di Rasmus Hojlund, centravanti in uscita dal Manchester United che piace all’Inter e che conosce già bene la Serie A avendo giocato nell’Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, il DS nerazzurro Piero Ausilio ha già provato a chiudere nell’immediato con il club inglese per avere questa punta già negli Stati Uniti ma ha ricevuto un rifiuto.

L’Inter si è così spostata su Bonny come rinforzo offensivo nell’immediato e ora può lavorare con più calma sull’obiettivo Hojlund. Il piano di mercato di Ausilio e Marotta è infatti quello di trovare un’intesa con lo United a metà strada: tra un’offerta di prestito e una richiesta di cessione definitiva, la quadra può essere un prestito oneroso e un riscatto nel 2026 a meno dei 45 milioni attualmente pretesi dagli inglesi.