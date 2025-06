3 NUOVI attaccanti convocati al Mondiale dopo la ThuLa

L’Inter si prepara per tornare in campo dopo la batosta ricevuta in finale di Champions League contro il PSG e lo farà nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno quando scenderà in campo negli Stati Uniti per sfidare i messicani del Monterrey nella prima partita del girone di questo nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

Uno dei problemi dell’Inter in questa fase di inizio estate e con un torneo così faticoso alle porte è relativo al reparto d’attacco. I nerazzurri negli Stati Uniti andranno infatti coi due punti fermi Thuram e Lautaro ma alle loro spalle c’è ben poca scelta con il solo Taremi presente dopo gli addii di Correa e Aranutovic.

Per questo motivo, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, nella lista convocati di Chivu ci saranno tre attaccanti in più che sono tutti rientranti da dei prestiti, più o meno soddisfacenti. Il primo è ovviamente l’attesissimo Francesco Pio Esposito, poi ci sarà anche suo fratello Sebastiano (non riscattato dall’Empoli) e infine Valentin Carboni (sulla via del recupero dopo un brutto infortunio).