I prossimi colpi dell’Inter dopo gli annunci di Sucic e Luis Henrique

Gli annunci ufficiali, arrivati nel giro di pochi giorni, degli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, hanno dato ufficialmente il via al calciomercato dell’Inter. Sono i primi colpo di un’estate che si prospetta ancora abbastanza ricca di investimenti, con il club nerazzurro pronto a intervenire ancora in tutti i reparti.

In questo momento, la priorità per il prossimo colpo riguarda l’attaccante con Rasmus Hojlund in cima alla lista di Ausilio e Marotta. L’attaccante del Manchester United potrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. In queste ore si sarebbe registrata una tiepida apertura dei mancuniani, con un accordo sulla valutazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 40-45 milioni di euro.

Altro nome per il reparto offensivo, poi, è quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, già allenato da Chivu in questi mesi. Per il francese sembrava esserci anche la concorrenza del Napoli, ma proprio il tecnico romeno potrebbe giocare un ruolo importante per portarlo all’Inter.

L’esperienza emiliana di Chivu, peraltro, potrebbe mettere in discesa anche la pista che porta a Giovanni Leoni, classe 2006 che potrebbe avviare il processo di svecchiamento della difesa. Ringiovanimento della rosa che potrebbe essere coadiuvato dai rientranti Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni, entrambi da valutare durante il Mondiale per Club.

Altre eventuali operazioni in entrata, invece, dipenderanno molto dal futuro di giocatori come Davide Frattesi, Yann Bisseck, Kristjan Asllani e Mehdi Taremi. Le loro uscite potrebbero portare a nuovi investimenti in altri reparti, come ad esempio un nuovo centrocampista.