Cambia il futuro di Zalewski all’Inter: “In stand-by”

Fino a poche settimane fa, il futuro di Nicola Zalewski all’Inter sembrava essere assicurato. Arrivato in prestito dalla Roma, il suo riscatto da circa 6 milioni di euro sembrava essere scontato, con Inzaghi convinto dal polacco. Poi, però, il tecnico piacentino ha abbandonato i nerazzurri e ora il futuro potrebbe cambiare.

Interrogato sull’argomento su X, il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, ha risposto così: “Al momento la situazione è in stand-by. Il diritto di riscatto scade il 18, per ora non è stato esercitato”. Da capire, allora, quali saranno gli sviluppi futuri della vicenda.

La sensazione, però, è che con il Mondiale per Club alle porte una decisione possa essere presa prima del 18 giugno.