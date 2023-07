Romelu Lukaku rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco nerazzurro. Nei piani di Inzaghi il belga è fondamentale per completare il reparto. Lo si è visto nell’ultima parte di stagione quando l’attaccante è entrato in condizione e ha iniziato a segnare con costanza. In settimana, come riporta il Corriere dello Sport, Ausilio volerà a Londra per trovare un accordo e riportare così Big Rom a casa.

L’obiettivo del Chelsea è quello di guadagnare il più possibile dalla sua cessione, motivo per cui avrebbero gradito la cessione in Arabia. Il belga però ha fatto capire al club e a Pochettino di non volerne sapere: la sua intenzione è giocare con la maglia nerazzurra anche la prossima stagione. Ecco che allora va trovata un’offerta che soddisfi i Blues.

Come si legge su Tuttosport, l’Inter ha intenzione di offrire 5 milioni per il prestito oneroso, con un obbligo di riscatto condizionato a 30 milioni per la prossima estate. La trattativa non sarà certo facile, ma la posizione del giocatore non può che aiutare il club nerazzurro. Inoltre il Chelsea punta togliersi il pesante stipendio di Lukaku, che verrebbe invece ridotto nel caso tornasse a Milano. L’Inter si prepara all’assalto.