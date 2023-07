L’ex allenatore di Bisseck: “È il prototipo del difensore del futuro”

Yann Bisseck sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Nel video uscito oggi sul canale Youtube di Passione Inter, abbiamo parlato di cosa possiamo aspettarci dal giovane difensore. Ha svelato qualcosa su di lui anche il suo ex allenatore all’Aarhus David Nielsen, queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Dopo aver firmato arriva da noi, entrato dalla porta vedo questo ragazzo enorme, di due metri. Tutti lo guardano e dicono, questo cos’è, una montagna che cammina! È incredibile la potenza che trasmette questo ragazzo, anche solo a vederlo. Continua a costruire il suo fisico, per questo lo considero un difensore anomalo. Penso che sia il prototipo del difensore del futuro. Sarà sempre così, i tutti i ruoli: basta guardare Haaland, n gigante che si muove come faceva Inzaghi”.