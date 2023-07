Umtiti può essere l’occasione a zero per la difesa dell’Inter

L’Inter quest’estate ha salutato sia Milan Skriniar che Danilo D’Ambrosio. La difesa nerazzurra ha perso due elementi e la società si era mossa per tempo per sostituirli. Yann Bisseck è stato il primo rinforzo ed è solo questione di tempo prima che venga presentato ai tifosi. Il secondo colpo, per completare il reparto, doveva essere Cesar Azpilicueta. Giocatore di esperienza, classico colpo a zero di Marotta, in grado di ricoprire più ruoli in difesa. Con lo spagnolo c’era un accordo verbale, saltato quando per motivi personali, il giocatore ha scelto di tornare in Spagna all’Atletico Madrid. La società non aveva intenzione di investire per l’ultimo slot difensivo, considerando gli altri obiettivi sul mercato, per questo motivo si stava lavorando ad un colpo a zero. Ecco perché Samuel Umtiti potrebbe essere un’occasione.

Umtiti ha bisogno di ritrovarsi, il Campione del Mondo francese dopo essere stato pagato 25 milioni dal Barcellona nell’estate 2016, è ai margini del progetto. La scorsa estate sorprende un po’ tutti decidendo di andare al Lecce, neo promossa in Serie A, in prestito. In Salento, dopo un periodo di adattamento e di allenamenti per ritrovare la condizione, diventa un titolare inamovibile. Salta una sola gara per infortunio gioca un totale di 25 gare in giallorosso, contribuendo alla salvezza del club.

Umtiti ora ha 29 anni, è svincolato dal Barcellona e cerca una nuova squadra. Si tratta di un parametro zero, che tanto piacciono a Marotta, che conosce già la Serie A e che con la fiducia dell’ambiente è riuscito a ritrovarsi. Si tratta di un giocatore con molta esperienza, con il Barcellona vanta un totale di 133 gare, con tanti infortuni che non gli hanno dato modo di rimanere ai suoi livelli. Esperienza europea tra Champions ed Europa League, oltre ovviamente al Mondiale vinto con la Francia nel 2018. Il 1993 completerebbe un reparto che ha già i suoi titolari e che potrebbe tornare utile considerando le tre competizioni, oltre a svecchiare un po’ la difesa nerazzurra.