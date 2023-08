Sono ore caldissime per il mercato nerazzurro, a tre giorni dall’esordio stagionale contro il Monza. Per completare la rosa a livello numerico mancano due pedine: un difensore e il sesto centrocampista, che l’Inter aveva già trovato. La situazione legata a Lazar Samardzic è stata raccontata anche dal dirigente nerazzurro Piero Ausilio. Queste le sue parole a riguardo: “La ricostruzione fatta dai giornali è abbastanza attendibile. Era stato trovato un accordo con l’Udinese, poi da parte di Samardzic ci sono stati parecchi cambiamenti, diciamo così”.

Oggi dovrebbe essere la giornata della verità, la deadline di questa trattativa e dell’ennesima telenovela. L’impressione, dopo le parole di Piero Ausilio, è che la situazione non cambi. L’Inter non sembra affatto intenzionata a rivedere gli accordi, il contratto è solo da firmare. Se non ci sarà un passo indietro da parte dell’entourage del giocatore, la trattativa potrebbe saltare.