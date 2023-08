Samardzic, il giorno della verità: l’Inter non vuole più aspettare

Ne ha parlato lo stesso Piero Ausilio, in questi giorni non si parla d’altro. La trattativa per vedere Lazar Samardzic all’Inter è stata l’argomento principale di queste ultime settimane di mercato. La situazione al momento è in stallo. Come già riportato, il giocatore ha cambiato nuovamente agente, si tratta del terzo in nemmeno dieci giorni.

Come riporta Gianluca Di Marzio, per l’Inter questo comportamento è intollerabile. Tanto che la decisione riguardo questa trattativa è stata presa: se in queste ore non verrà accettata la proposta fatta, i nerazzurri abbandonerebbero la trattativa.

Il centrocampista al momento si trova a Udine, dove si sta allenando a parte. Da parte sua, si legge, rimane la volontà e la fiducia di diventare presto un nuovo giocatore dell’Inter.

Nel frattempo rimane in dubbio il futuro di Giovanni Fabbian. L’Udinese sarebbe intenzionata a fare l’affare per il 2003 ugualmente, a prescindere da Samardzic. Sul giovane centrocampista ci sono però diverse squadre di Serie A parecchio interessate. Genoa, Frosinone e Bologna lo accoglierebbero volentieri in prestito. Nel caso, toccherà all’Inter prendere una decisione.