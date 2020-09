Bartomeu: “Lautaro? Dobbiamo fare i conti con la pandemia e rispettare il FFP”

Se da una parte stiamo assistendo ad un Lautaro Martinez appena arrivato a quota 7 reti nelle 3 amichevoli disputate dall’Inter nel pre-campionato, fuori dal campo la buona notizia arriva direttamente dalle labbra di Josep Maria Bartomeu. Il presidente del Barcellona, intervenuto ai microfoni di TV3 a pochi minuti dal via del Trofeo Gamper che i blaugrana giocheranno a partire dalle 19.00 contro l’Elche, ha chiuso al centravanti argentino come obiettivo di mercato, per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri che potranno dunque godersi il Toro per la prossima stagione.

Questa l’ammissione del numero uno del club catalano: “Lautaro? Il Barcellona, come molti altri club, ha dovuto fare i conti con una pandemia che ha ridotto parecchio le entrate. Ci dobbiamo adattare. Il tetto salariale deve rimanere nei limiti del Fair Play Finanziario. Suarez? E’ un calciatore della nostra squadra e non posso aggiungere altro. Continua ad essere legato al contratto con il Barcellona”.

