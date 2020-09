Mercato – Dall’Inghilterra: interessamento dell’Everton per Perisic. Ma c’è una concorrente

La notizia arriva dall’Inghilterra, la dà il Liverpool Echo, e giunge a stretto margine dal calcio d’inizio dell’amichevole di questa sera dell’Inter contro il Pisa a San Siro: l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su Ivan Perisic. Lo stesso Ivan Perisic che, questa sera, è stato schierato titolare da Antonio Conte sulla fascia sinistra della squadra nerazzurra, nonché lo stesso Perisic che in queste settimane rappresenta sempre più un punto di domanda per la squadra nerazzurra (il giocatore, in teoria, dovrebbe essere ceduto, ma c’è chi può spingere affinché rimanga).

E quindi – dopo il tira e molla delle scorse settimane con il Bayern Monaco per il riscatto, poi mai effettuato, del croato da parte dei bavaresi – ecco ora l’accostamento all’Everton, Un binomio che, peraltro, va ad aggiungersi a quello emerso con una certa consistenza nella giornata di ieri e relativo all’interessamento del Lipsia nei confronti del croato. E l’Inter, la terza opzione, potrebbe non essere poi così da scartare.

