Inter Youth – Madonna: “Possiamo giocarcela con tutti, la squadra è pronta”

E’ stato un esordio convincente quello dell’Inter Primavera allenata da Armando Madonna, alla prima giornata di campionato contro la Sampdoria allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. I nerazzurri hanno infatti vinto agevolmente per 3-0 l’incontro andato in scena alle 13.00, con le reti di Sebastiano Esposito, Squizzato e Oristanio. Al termine della partita, il tecnico Madonna e l’autore della seconda marcatura Squizzato, hanno commentato il buon esordio sui canali ufficiali del club. Le loro parole:

Madonna: “La prima rappresentava un’incognita, però ho visto impegno e atteggiamento giusti. La prestazione è buona per essere all’inizio. Sapevamo di poter mettere in mostra la nostra qualità, ci siamo sacrificati e abbiamo portato a casa i tre punti. E’ stato un match vero in cui ci siamo fatti trovare pronti anche dal punto di vista fisico. Possiamo giocarcela con tutti, soprattutto quando metteremo in campo questo spirito”.

Squizzato: “Sono molto contento per il gol realizzato, ma ciò che più conta è il risultato di squadra. E’ stata una partita complicata, siamo stati capace di reagire alle difficoltà. La vittoria ci dà grande fiducia anche per il prosieguo della stagione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<