LIVE – Inter-Pisa 4-0: poker di Eriksen e assist di Hakimi dopo un’azione spettacolare

Terza ed ultima amichevole dell’Inter prima del via al campionato contro la Fiorentina di settimana prossima. La formazione di Antonio Conte scende in campo a San Siro contro il Pisa a partire dalle 18.00, in un test assolutamente importante per l’allenatore leccese in vista della nuova stagione. Su Passione Inter, come sempre, potrete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta streaming di Inter-Pisa, nella cronaca testuale qui in basso grazie al nostro inviato Pietro Magnani da San Siro:

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-PISA

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 98 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 19 Salcedo, 29 Dalbert, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 77 Brozovic.

Allenatore: Antonio Conte.

PISA: 1 Perilli; 2 Birindelli, 8 Caracciolo, 14 Marin, 19 Vido, 23 Lisi, 24 Varnier, 27 Gucher, 30 De Vitis, 31 Marconi, 33 Benedetti.

A disposizione: 12 Kucich, 22 Loria, 3 Pisano, 4 Belli, 5 Pompetti, 7 Siega, 10 Soddimo, 11 Minesso, 15 Zammarini, 17 Sibilli, 25 Masetti, 26 Masucci, 36 Fischer.

Allenatore: Luca D’Angelo.

