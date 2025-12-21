Barcellona su Bastoni: la posizione dell’Inter

Dalla Spagna è arrivata la notizia di un possibile interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il direttore sportivo blaugrana Deco è stato di recente a Milano per valutare alcune possibili operazioni di mercato.

Secondo il giornalista difensore nerazzurro piace non solo ai catalani, ma anche a diversi club della Premier League. Tuttavia, ci sono ostacoli importanti che rendono l’operazione quasi impossibile, almeno nel mercato di gennaio. I costi sono molto elevati, considerando la valutazione che l’Inter fa del giocatore (80 milioni, ndr), e soprattutto c’è la volontà dello stesso Bastoni, che ha sempre dichiarato di voler restare in nerazzurro.

“A gennaio non ci aspettiamo assolutamente novità su di lui, nonostante ci siano club anche in Inghilterra attenti a lui. Da giugno capiremo eventuali offerte”, ha concluso Moretto.