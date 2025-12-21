21 Dicembre 2025

Barcellona su Bastoni: la posizione dell’Inter

Alessandro Bastoni è finito nel mirino di grandi club: sul difensore non solo il Barcellona.

Dalla Spagna è arrivata la notizia di un possibile interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il direttore sportivo blaugrana Deco è stato di recente a Milano per valutare alcune possibili operazioni di mercato.

Secondo il giornalista difensore nerazzurro piace non solo ai catalani, ma anche a diversi club della Premier League. Tuttavia, ci sono ostacoli importanti che rendono l’operazione quasi impossibile, almeno nel mercato di gennaio. I costi sono molto elevati, considerando la valutazione che l’Inter fa del giocatore (80 milioni, ndr), e soprattutto c’è la volontà dello stesso Bastoni, che ha sempre dichiarato di voler restare in nerazzurro.

A gennaio non ci aspettiamo assolutamente novità su di lui, nonostante ci siano club anche in Inghilterra attenti a lui. Da giugno capiremo eventuali offerte”, ha concluso Moretto.

Redazione PI