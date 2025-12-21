Inter, Valincic sul taccuino: l’agente fissa il prezzo

Non si fa che parlare del possibile sostituto di Denzel Dumfries e tra i diversi nomi, la dirigenza dell’Inter ha individuato un profilo interessante dalla Dinamo Zagabria: Moris Valincic, laterale destro croato classe 2002.

Il ventitreenne della Dinamo rappresenterebbe un rinforzo a breve termine per sopperire all’assenza prolungata del titolare, senza stravolgere i piani della società. Ma di lui e del possibile trasferimento in Italia ha parlato il procuratore Adrian Aliaj in un’intervista rilasciata a Sportske Novosti, per far chiarezza sulla situazione:

“Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un’offerta. Due club hanno detto un mese e mezzo fa che avrebbero voluto chiudere l’affare in inverno e lasciarlo alla Dinamo fino all’estate, come nel caso di Petar Sucic l’anno scorso, ma l’infortunio ha rallentato le cose, si sono fermati a metà lavoro.



Al momento penso che un trasferimento in inverno non sia un’opzione, deve tornare e oggettivamente è giusto che avvenga in estate. Non è realistico che Valinčić sostituisca Denzel Dumfries a gennaio, se dovesse rimanere fuori per un periodo più lungo a causa di un infortunio, perché anche Morris ha bisogno di più tempo. Non vorrei forzare le cose. Se l’Inter vuole davvero qualcuno quest’inverno, Moris incluso, le costerà molto. Il giocatore è pronto a giocare nella Dinamo fino all’estate, per poi andare in Italia.

Sono stato in contatto con diversi club di Serie A, la storia va avanti da molto tempo, è interessante per tutti perché sulla corsia destra c’è carenza. È aperto ad ogni soluzione. Per quanto riguarda Dumfries, l’olandese molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. In tutto questo, è molto importante che Petar Sucic abbia lasciato un’ottima impressione, con le sue partite in quel club ha aperto le porte ai giocatori della Dinamo. Ecco perché seguono Valincic da tempo. Quindi, c’è interesse, il giocatore piace, ma la decisione è ancora lontana. È troppo presto per dire quale dei club sopra menzionati sarà quello che finalizzerà il trasferimento alla fine. La Serie A è sicuramente il nostro obiettivo, sia per me che per Valincic”.

L’agente ha anche parlato di cifre: “Il prezzo del trasferimento sarà quello che qualcuno offrirà, e se me lo chiedete, in linea di principio, il prezzo di Moris si aggira tra i 16 e i 18 milioni di euro. Credo che possiamo raggiungere queste cifre. Potrebbe essere il terzino destro più costoso di sempre ad aver lasciato la Croazia. Tuttavia, molti fattori determinano il prezzo, è un fatto in continua evoluzione e può variare facilmente. Dipende da come torna Moris dopo l’infortunio, da come gioca la Dinamo, e alla fine c’è qualcosa da negoziare“.