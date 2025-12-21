Inter su Muharemović: la risposta di Carnevali

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato l’interesse di diversi club importanti per Amer Muharemovic, giovane difensore neroverde finito nel mirino dell’Inter per rinforzare la retroguardia del futuro.

Le dichiarazioni sono arrivate ai microfoni di Sky Sport. “Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva“, ha spiegato il dirigente.

“È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club“.

Ha poi proseguito: “È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“, ha concluso Carnevali, lasciando intendere una possibile apertura ad un’eventuale cessione.