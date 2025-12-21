Martinez convince in Supercoppa: la parata che può cambiare le gerarchie

La prestazione di Josep Martinez rappresenta l’unica nota positiva per l’Inter nella partita contro il Bologna che ha portato all’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana. Il portiere spagnolo, che non partiva titolare dalla sfida in Coppa Italia contro il Venezia, ha sfruttato al meglio l’occasione e ripagato la fiducia di Cristian Chivu.

La parata decisiva su Fabbian ha concesso ai nerazzurri di raggiungere i rigori, evitando l’eliminazione nei tempi regolamentari. La lotteria dei rigori si conclusa poi negativamente ma non per sue responsabilità.

Se dal punto di vista tecnico la fiducia nei suoi confronti non è mai venuta meno, l’aspetto psicologico richiedeva conferme dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto e per il quale c’è un’indagine in corso.

Ora c’è un punto interrogativo da sciogliere: la prestazione col Bologna è sufficiente per ribaltare le gerarchie o, almeno, per ritornare all’alternanza con Sommer che era nei piani di Chivu e della società dall’inizio della stagione?