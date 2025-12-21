CdS – I tre problemi che Chivu deve risolvere prima dell’Atalanta

L’Inter prova a lasciarsi alle spalle la spiacevole parentesi araba ed è tornata a Milano nel pomeriggio di ieri per riprendere gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida in programma domenica alle 20:45 a Bergamo contro l’Atalanta.

Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri per il confronto con la Dea devono lavorare soprattutto su tre aspetti per risolvere alcune criticità evidenti: mancanza di cattiveria, scarso cinismo e poca percezione del pericolo. Si tratta soprattutto di questioni mentali, spiega il giornale, e per questo la soluzione non è semplice, anche perché il tempo a disposizione è limitato.

Il calendario di gennaio rende necessaria una svolta immediata – si legge. Da qui fino all’11 del mese, la squadra di Chivu affronterà tre partite complicate: Atalanta, Bologna e Napoli. “E in più il mese di gennaio si chiuderà con il doppio incrocio pericoloso in Champions contro Arsenal e Dortmund che determinerà il futuro europeo dell’Inter“.

La priorità è dunque trovare le risposte giuste soprattutto sul piano mentale, prima che questa serie di incontri ravvicinati possa compromettere gli obiettivi stagionali.