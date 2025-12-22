Blitz a Milano del Fenerbahce: Calhanoglu e non solo

Il presidente del Fenerbahce Sadettin Saran si è recato a Milano nei giorni scorsi per assistere al match di basket tra Olimpia Milano e Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Fotospor, la trasferta italiana sarebbe stata l’occasione per avviare contatti con l’Inter su due profili nerazzurri.

Il numero uno del club turco avrebbe addirittura incontrato Hakan Calhanoglu presso un noto ristorante milanese. La dirigenza del Fenerbahce sta lavorando da tempo con il West Ham per abbassare la richiesta di 22 milioni di euro per il messicano Alvarez, ma ora l’attenzione si è spostata nuovamente sul centrocampista nerazzurro, che potrebbe lasciare Milano per 15 milioni.

Secondo Fotospor, Saran considera Hakan il “cervello della squadra”, ne apprezza sia il suo status di giocatore nazionale che la leadership di livello mondiale. Il presidente turco vede nel regista dell’Inter il profilo ideale per guidare il centrocampo della sua squadra.

Ma non è finita qui. L’altro nome sul tavolo sarebbe quello di Andy Diouf, giovane centrocampista francese attualmente in forza all’Inter. Il suo trasferimento, però, dovrà attendere la prossima stagione a causa della “regola delle tre squadre”: avendo già giocato con Lens e Inter in questa annata, Diouf non potrebbe vestire una terza maglia prima di giugno. Il Fenerbahce, dunque, vorrebbe a portarlo in Turchia nella finestra estiva.