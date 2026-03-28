MARCA – Bastoni apre al Barcellona, l’Inter fissa il prezzo

L’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni è ormai noto, ma restano dubbi sull’effettiva volontà del giocatore e sulle richieste economiche dell’Inter. A provare a fare chiarezza ci pensa la stampa spagnola: secondo Marca, Bastoni avrebbe addirittura detto sì al trasferimento, mentre l’Inter avrebbe già fissato le proprie cifre per una possibile cessione. Nei giorni scorsi, il club spagnolo ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per verificare la fattibilità dell’operazione.

A differenza delle cifre al ribasso ventilate nei giorni scorsi, l’Inter non sembra disposta a trattare sotto i 70 milioni di euro. Un limite significativo per il Barcellona, costretto a muoversi nel rispetto del fair play finanziario.

Nonostante l’ostacolo economico, Bastoni resta il profilo ideale per la società catalana e per Deco, direttore sportivo dei blaugrana, che vede nel difensore italiano l’uomo giusto per rafforzare la difesa di Flick. Il piede mancino, l’esperienza internazionale e la versatilità tattica lo rendono un obiettivo di primo piano per il mercato estivo.