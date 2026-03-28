28 Marzo 2026

Dalla Turchia: “Calhanoglu lavora a parte”, la situazione

Le ultime notizie su Calhanoglu dalla stampa locale

Hakan Calhanoglu (@Depositphotos)

Sguardo in Turchia dove la squadra di Vincenzo Montella continua a lavorare in vista della finale playoff contro il Kosovo in programma martedì sera alle 20:45. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’allenamento odierno si è tenuto presso il centro federale Hasan Doğan e una parte della sessione è stata aperta ai media.

Il quotidiano Hurriyet ha riportato aggiornamenti sulla situazione di Hakan Calhanoglu che in occasione della precedente sfida contro il Kosovo aveva chiesto la sostituzione per un problema al polpaccio. Dalle prime notizie e anche dalle parole dello stesso giocatore si trattava solo di crampi.

Oggi, però, Calhanoglu ha svolto un programma differenziato, affiancato da Demiral: “Durante l’allenamento, Zeki Çelik si è allenato con la squadra mentre Hakan Calhanoglu e Merih Demiral hanno svolto corsa leggera a parte“.

La situazione non sembra comunque destare preoccupazioni particolari, che ha lavorato con programma differenziato in via precauzionale.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.