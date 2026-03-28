Dalla Turchia: “Calhanoglu lavora a parte”, la situazione

Sguardo in Turchia dove la squadra di Vincenzo Montella continua a lavorare in vista della finale playoff contro il Kosovo in programma martedì sera alle 20:45. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’allenamento odierno si è tenuto presso il centro federale Hasan Doğan e una parte della sessione è stata aperta ai media.

Il quotidiano Hurriyet ha riportato aggiornamenti sulla situazione di Hakan Calhanoglu che in occasione della precedente sfida contro il Kosovo aveva chiesto la sostituzione per un problema al polpaccio. Dalle prime notizie e anche dalle parole dello stesso giocatore si trattava solo di crampi.



Oggi, però, Calhanoglu ha svolto un programma differenziato, affiancato da Demiral: “Durante l’allenamento, Zeki Çelik si è allenato con la squadra mentre Hakan Calhanoglu e Merih Demiral hanno svolto corsa leggera a parte“.

La situazione non sembra comunque destare preoccupazioni particolari, che ha lavorato con programma differenziato in via precauzionale.