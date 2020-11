CM.com – Dal Toro al Gallo, Conte è deciso: se Lautaro va via sarà assalto a Belotti. Il Torino…

Barcellona e Real Madrid sono pronte a contendersi Lautaro Martinez nella prossima finestra estiva di mercato. La dirigenza dell’Inter è al lavoro per il rinnovo di contratto ma nello stesso tempo non vuole farsi trovare impreparata in caso di partenza del suo numero 10.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Conte ha già espresso qualche preferenza indicando Belotti come possibile ideale sostituto di Lautaro. Il tecnico salentino apprezza le caratteristiche offensive del Gallo che potrebbe lasciare il Torino a fine stagione.

Cairo potrebbe questa volta cedere e lasciar partire il proprio capitano, l’Inter a sua volta potrebbe provarci seriamente ma molto dipenderà anche dal futuro di Lautaro.

