Sky – Botta alla caviglia contro il Lussemburgo: Pinamonti torna da Conte. La verità sul caso Kolarov

Non solo Roberto Gagliardini, a Milano sono rientrati anche Andrea Pinamonti e Kolarov. L’attaccante azzurro, come riportato da Sky Sport, ha lasciato il ritiro dell’Under 21 dopo aver rimediato una botta alla caviglia nella sfida di ieri contro il Lussemburgo.

Il difensore serbo invece è tornato in Italia dopo aver fatto di tutto per giocare la partita playoff della sua Serbia contro la Scozia. Kolarov ci ha provato fino alla fine, non risultano particolari veti da parte del club nerazzurro come emerso in Serbia nelle ultime ore. Si allenerà a parte in questi giorni per recuperare dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta.

