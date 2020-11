Sky – Sospiro di sollievo per Conte: tampone negativo per Gagliardini. Subito a disposizione

Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tampone rapido a cui si è sottoposto in giornata Roberto Gagliardini ha dato esito negativo.

Il centrocampista nerazzurro aveva lasciato sabato il ritiro della Nazionale azzurro per un tampone dubbio ma ora potrà mettersi a disposizione di Conte in vista del match in programma domenica pomeriggio a San Siro contro il Torino.

