La Polonia avvisa Milik: “Senza giocare niente Europei”. Subito addio al Napoli: Inter in corsa

Milik è pronto a lasciare il Napoli già nella finestra invernale di mercato per non perdere gli Europei di giugno. Boniek, presidente della Federcalcio polacca, è stato infatti chiaro: “Non voglio entrare nel merito della sua esclusione dalla prima squadra. Ma non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è per lui una condizione necessaria per andare agli Europei. Senza giocare non verrà convocato”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi. Dopo queste dichiarazioni, l’agente Pantak si è messo al lavoro e ha ripreso i contatti con i club italiani che sono interessati a lui. Tra queste c’è anche l’Inter, a caccia sul mercato di un vice-Lukaku da regalare a Conte.

