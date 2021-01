Sky – Benevento e Eintracht su Pinamonti. Esposito torna subito all’Inter: il motivo

Dopo la cessione di Radja Nainggolan in prestito al Cagliari ufficializzata dall’Inter nella giornata di ieri, torna a muoversi il mercato in uscita del club nerazzurro. Sul fronte Andrea Pinamonti, ad esempio, pare proprio che non manchino le richieste. A partire dal Benevento, disposto a prelevare il centravanti classe 1999 in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Mentre dall’estero va segnalata la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, anche se il calciatore – dopo aver rifiutato il Lille in estate – preferirebbe rimanere in Italia.

Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, dalla Spal invece farà subito rientro ad Appiano Gentile Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, alla sua primissima esperienza in prestito, non ha trovato fino a questo momento lo spazio che evidentemente si aspettava, nonostante avesse avuto un buon impatto in Serie B. Il feeling con l’allenatore Pasquale Marino non è scattato e l’esclusione delle ultime uscite ha portato a questo scenario. Una volta rientrato all’Inter, il club valuterà per bene cosa fare per trovare una nuova sistemazione.

