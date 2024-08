Blitz dell’attaccante in sede Inter: firma immediata

Si sono ufficialmente concluse le vacanze di Valentin Carboni, rientrato questa mattina a Milano dopo settimane tormentate per il suo futuro. Come raccontato nei giorni scorsi, l’Inter ha raggiunto l’intesa con il Marsiglia per il prestito oneroso da un milione di euro dell’argentino, con diritto di riscatto a 36 milioni e contro riscatto nelle mani del club nerazzurro.

Prima di intraprendere ufficialmente la nuova avventura in Francia, il classe 2005 siglerà il rinnovo del contratto con l’Inter con adeguamento dell’ingaggio e scadenza estesa al giugno 2029. Per questa ragione, insieme al suo agente Beppe Riso, proprio questa mattina Valentin Carboni ha fatto visita in Viale della Liberazione per mettere nero su bianco sul nuovo accordo, prima di lasciare nel pomeriggio l’Italia per abbracciare Roberto De Zerbi a Marsiglia.