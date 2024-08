L’Inter apre a Pinamonti: trovata la formula con il Sassuolo

Sfumata sul nascere la possibilità di riportare a Milano l’ex Federico Bonazzoli, passato a sorpresa alla Cremonese in Serie B, l’Inter potrebbe riaprire le proprie porte ad un altro ex nerazzurro transitato a lungo nelle proprie giovanili.

Inizialmente scartato dal club nerazzurro, secondo Tuttosport Andrea Pinamonti potrebbe tornare nella lista dei candidati per il reparto avanzato. Simone Inzaghi sta ricercando una quinta punta e il centravanti del Sassuolo potrebbe risolvere questa esigenza. L’italiano, tra l’altro, viene considerato come l’unico profilo di livello che può essere aggiunto alla lista Uefa senza l’obbligo di dover rimuovere altri calciatori.

Per cercare di risparmiare su un ingaggio pesante da 2,4 milioni di euro, la strada migliore per favorire il suo ritorno a Milano appare quella del prestito. Risolta la formula, però, per l’Inter rimarrebbero ancora due nodi da sciogliere.

Il primo legato è legato al ruolo: il club nerazzurro sta infatti cercando una seconda punta, mentre Pinamonti andrebbe ad aggiungere caratteristiche da tipico numero 9 che Inzaghi già si ritrova in organico. Il secondo, invece, fa riferimento alla volontà del ragazzo: all’Inter rischierebbe di finire nuovamente ai margini, mentre lui preferirebbe vivere un’altra esperienza da protagonista.