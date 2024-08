Mercato Inter, Marotta fa sul serio: “Assalto a Chiesa”

Quella che inizialmente poteva sembrare una semplice manovra di disturbo dell’Inter ai danni della Juventus, potrebbe trasformarsi nell’operazione dell’estate. Federico Chiesa sta diventando un obiettivo concreto dei nerazzurri che potrebbero anticipare il suo arrivo di un anno, rispetto alla possibilità di prenderlo la prossima estate a costo zero.

A far scattare l’affare potrebbero essere soprattutto Juventus e Fiorentina: i bianconeri stanno accelerando per Nico Gonzalez, mentre i viola vorrebbero operare il sorpasso all’Inter per Gudmundsson. A quel punto, senza l’islandese, per i nerazzurri verrebbe automatico dirottare il proprio interesse sull’esterno italiano in rotta con i bianconeri.

Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, in Viale della Liberazione regge ancora l’idea di strapparlo alla Juventus tra un anno a costo zero. Qualora però Chiesa dovesse rimanere da separato in casa negli ultimi giorni di questa finestra, con i bianconeri che spingono per la cessione, “l’Inter tenterà l’assalto decisivo”. Marotta rimane senz’altro vigile ed eventualmente sarà pronto a cogliere al volo l’occasione.