Inter, Lautaro rinuncia alle vacanze: quando torna ad Appiano

Seguendo l’esempio di Benjamin Pavard e Marcus Thuram, anche Lautaro Martinez ha deciso di rinunciare agli ultimi giorni di vacanza concessi dal club nerazzurro per affrettare il rientro ad Appiano Gentile. Anche a causa dell’emergenza che si è venuta a creare nel reparto avanzato, con l’infortunio di Taremi e l’affaticamento di Arnautovic, il ritorno del Capitano diventa indispensabile.

Atteso per l’8 agosto dopo la vittoria da protagonista in Coppa America, secondo il Corriere dello Sport Lautaro dovrebbe presentarsi già domani al centro sportivo nerazzurro. Il forte attaccante avrà a disposizione meno di due settimane per cercare di trovare la migliore condizione, nonostante ciò potrebbe comunque partire dal primo minuto al debutto nel nuovo campionato contro il Genoa in coppia con il gemello del gol Thuram.